'To kosmiczny zarzut'. PKW MIAŻDŻY Koalicję Obywatelską!

Szef PKW, Wiesław Kozielewicz poinformował na konferencji prasowej, że Komisja rozpatrzyła już ponad 100 skarg wyborczych. Wśród 107 skarg jest protest Koalicji Obywatelskiej. "To jest kosmiczny zarzut"-powiedział Kozielewicz o skardze KO, która już wcześniej wywołała wiele prześmiewczych komentarzy internautów.

Mowa o kartach do głosowania na kandydatów do Senatu. Wydrukowane na karcie logo Koalicji Obywatelskiej do złudzenia przypominało... kratkę przy nazwisku kandydata, w której należało postawić krzyżyk. Jak się okazało, wielu wyborców skreśliło logo, zamiast postawić znak X w kratce. Głosy te uznano za nieważne, w związku z czym politycy KO wnieśli protest wyborczy. Ich argumentację dosłownie zmiażdżyła Państwowa Komisja Wyborcza.