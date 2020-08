To koniec przywództwa Budki? Poseł KO: ,,Powinien zrezygnować’’

- „Borys Budka powinien zrezygnować z przewodniczenia klubowi” – przekonywał dziś na antenie TVN24 poseł KO Tomasz Zimoch.

Problemy przewodniczącego PO Borysa Budki w jego własnej partii zaczęły się po tegorocznych wyborach prezydenckich. Najpierw kandydatka KO Małgorzata Kidawa-Błońska odniosła sromotną porażkę, co widziano również jako osobistą porażkę lidera partii. Później, po przejściu do II tury Rafała Trzaskowskiego, gdzie uzyskał on wysoki wynik, to w nim część polityków PO zaczęło widzieć swojego lidera. Teraz pozycja Budki w partii jeszcze bardziej osłabła po tym, jak KO głosowała za podwyższeniem wynagrodzeń dla polityków.

Zdaniem posła KO Tomasza Zimocha, na posiedzeniu klubu, kiedy omawiano sprawę projektu podwyższenia wynagrodzeń dla polityków, to właśnie Borys Budka, wbrew przeciwnym głosom, poparł ten pomysł. Zdaniem polityka sytuacja ta powinna zakończyć się rezygnacją Borysa Budki z funkcji przewodniczącego klubu parlamentarnego:

- „Borys Budka powinien zrezygnować z przewodniczenia klubowi. Według mnie do dymisji powinno podać się całe kolegium” – powiedział Tomasz Zimoch w TVN24.

kak/TVN24, wPolityce.pl