To już oficjalne. USA wycofały się z traktatu INF

Stany Zjednoczone wycofały się z traktatu INF (Treaty on Intermediate-range Nuclear Forces) o likwidacji pocisków rakietowych średniego zasięgu. Decyzję USA poparło polskie MSZ. Dziś minął termin ultimatum, które Stany Zjednoczone wraz z sojusznikami w NATO dały Rosji na powrót do przestrzegania umowy.

Mike Pompeo powiedział, że Moskwa celowo łamała pakt dotyczący zbrojeń w czasie zimnej wojny, a także podkreślił, że Rosja ponosi wyłączną odpowiedzialność za to, że traktat INF "uległ rozwiązaniu".

"Polska, razem z sojusznikami, w pełni popiera decyzję Stanów Zjednoczonych o wyjściu z traktatu INF. Rosja ponosi pełną odpowiedzialność za upadek INF; brak gotowości Rosji do powrotu do przestrzegania INF nie pozostawił Stanom Zjednoczonym żadnego wyboru" - poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Traktat INF został podpisany 32 lata temu przez Stany Zjednoczone i ZSRR i miał doprowadzić do rozbrojenia między mocarstwami. - Traktat jest kluczowy dla euroatlantyckiego bezpieczeństwa, ale musimy zacząć przygotowywać się do świata bez tego układu, który będzie mniej stabilny dla nas wszystkich - mówił kilka tygodni temu sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

Odpowiedzialnością obarczył Rosję, która ponownie zaczęła rozmieszczać rakiety średniego zasięgu, w tym pociski SSC-8 niedaleko granicy z Polską. Są one zdolne do przenoszenia głowic nuklearnych i mogą dotrzeć do europejskich miast niemal bez ostrzeżenia.