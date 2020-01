To już jasne: O. Grzegorz Kramer z zakazem wypowiedzi

"Bardziej chodzi o to, że miał milczeć, a póki co teraz zaczyna mówić. Jednak chyba lepiej, żeby papieże umierali" - napisał o. Kramer na Twitterze.

Teoretycznie wiadomo, o co idzie: o. Kramer chciał powiedzieć, że od abdykacji lepsza jest zwykła praktyka sprawowania posługi papieskiej aż do śmierci. Wpis jezuity był jednak utrzymany w formie dość emocjonalnej i wywołał powszechne zgorszenie. O. Kramer przyznał się do błędu.

"Określiłem, na początku, mój wpis jako emocjonalny, bo rzeczywiście nie do końca był przemyślany i nie przewidziałem ewentualnych jego skutków. Był emocjonalny także dlatego, że kocham Kościół, i bardzo mi na jedności w Kościele zależy, o co szczerze, bardzo często się modlę. Nikomu, nigdy nie życzyłem śmierci, tak również było w tym wypadku" - tłumaczył potem jezuita.

"Odniosłem się tylko do sytuacji, że mamy papieża Franciszka, w czasie, w którym żyje Jego Poprzednik, co nie jest sytuacją zwykłą. Pisząc, że „chyba lepiej, żeby papieże umierali”, miałem na myśli tylko to, że wtedy nie byłoby sytuacji, w których (co jest przecież faktem) część ludzi Kościoła przeciwstawia zdania dwóch papieży i nimi manipuluje. Stąd moje emocje. Lepsza i bardziej jednoznaczna treść tego zdania powinna brzmieć: „lepiej by było gdyby papieże nie abdykowali”. Przepraszam za mój wpis, który przez niektórych został odebrany jako gorszący. Nie było w nim żadnych złych intencji" - dodał.