,,To gigantyczny sukces prezydenta Andrzeja Dudy''

Marek21 7.11.19 10:10

A na czym polega wkład prezydenta?

Odsetek odmów spadł poniżej ustalonej przez Amerykanów normy więc Kongres wydał zgodę. Autorem sukcesu jest sytuacja gospodarcza w świecie dzięki której lepiej jechac do pracy w Anglii czy Niemczech niż do USA bo w Europie bardziej się ona opłaca. A w USA na stanowiskach robotniczych pensje nie są konkurencyjne.



Gdyby prezydentem Polski był ktoś inny procedura zadziałała by tak samo.

Duda nie ma realnych sukcesów, że Fronda musi tworzyć mu sukcesy dęte?