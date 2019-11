To dramat. Jednego emeryta utrzymuje 1,4 pracownika

W Polsce żyje ponad 9 mln emerytów i rencistów. Ich utrzymanie pochłania 60 proc. PKB. Aż 20 proc. emerytów nie ma nawet 65 lat. Dodatkowo 120 tys. nie ma nawet 55 lat. Jednego emeryta utrzymuje zaledwie niespełna 2 pracujących, a gdy odliczyć budżetówkę - 1,4 pracującego. Czy nasz system emerytalny da się utrzymać? A co więcej: czy powinien zostać utrzymany? Już czas pomyśleć o powrocie do normalności: utrzymaniu się na emeryturze z własnych oszczędności i pomocy rodziny, zwłaszcza dzieci. Socjalizm jest błędną drogą.

O sprawie emerytów pisze dzisiejszy "Puls Biznesu". Jak podaje dziennik, w Polsce jest dziś 6,8 mln emerytów, 1 mln rencistów oraz 1,36 mln osób pobierających renty rodzinne. To łącznie prawie 9,2 mln ludzi. Tymczasem pracujących Polaków jest 16,5 mln, doliczając imigrantów - 17,5 mln. To oznacza, że na jednego emeryta/rencistę przypada 1,9 pracujących. Gdy odliczyć sektor budżetowy - tylko 1,4.



To nie tylko gigantyczne wyzwanie ekonomiczne. To przede wszystkim wyzwanie moralne. Ludzie powinni żyć z własnej pracy oraz z pomocy rodziny, a nie państwa. Mówimy wiele o kryzysie demograficznym, rodziny nie mają dzieci, Polacy stosują antykoncepcję. Nie myślą o przyszłości: wierzą w państwo zamiast w Boga. To grzeszne i niesprawiedliwe.