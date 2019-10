To dopiero początek afery burmistrza Włoch?! Nowe, szokujące doniesienia

Kolejne szokujące doniesienia na temat burmistrza warszawskich Włoch. Według portalu wpolityce.pl Artur W. mógł przyjąć łapówkę już wcześniej, a przedwczorajsza „transakcja” to po prostu druga transza korzyści majątkowej.

Co równie zaskakujące, jak informuje portal, W. przyjechał po łapówkę do Raszyna służbową Skodą z ratusza. Do przekazania pieniędzy doszło w biały dzień, na ruchliwej ulicy.