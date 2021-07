,,To diagnoza stanu Kościoła’’. O. Szustak o rozczarowaniu Kościołem

Znany kaznodzieja, o. Adam Szustak, który w ostatnim czasie wzbudził ogromne kontrowersje, w wulgarny sposób krytykując działania Episkopatu, w nowym filmie postanowił podzielić się swoim doświadczeniem „rozczarowania” Kościołem.

W opublikowanym na YouTube nagraniu dominikanin dzieli się swoją refleksją na temat 8. rozdziału Dziejów Apostolskich, opowiadającego o nawróceniu etiopskiego dworzanina przez Filipa. W ocenie zakonnika we fragmencie tym znajdujemy opis obecnego stanu Kościoła, mającego być stanem beznadziei, lęku i braku nadziei. O. Szustak wskazuje, że wiele osób jest dziś rozczarowanych Kościołem i widzi go jako „pustą wydmuszkę”, w której nie ma Pana Boga.

- „Sam przeżywałem ostatnio takie doświadczenie rozczarowania Kościołem. Pytałem sam siebie, po co to robić, skoro wszystko jest do niczego, czego nie zrobimy, to wszystko popsują. I miałem taki moment, dalej go czasem mam, że nie widziałem żadnej nadziei, żadnego sensu w tym, miałem w sobie myśli, że to jest puste miejsce, wydmuszka”

- mówi.

W Dziejach Apostolskich dominikanin dostrzega jednak nadzieję w tej dramatycznej sytuacji.

- „Jeśli uważamy, że dla Kościoła nie ma już szans, że się nie zmieni, nie naprawi, to jeśli będziemy posłuszni Duchowi Świętemu to On wszystko to, co wydaje się niemożliwe zamieni w możliwe. Jeśli naprawdę będziemy słuchać Jego głosu, to wydarzą się rzeczy niemożliwe z ludzkiego punktu widzenia”

- podkreśla.

kak/deon.pl, YouTube (Langusta na palmie)