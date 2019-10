'To będzie bardzo bolesne...' Timmermans znów grilluje Polskę?

Jestem z Białegostoku 9.10.19 17:27

Po Fukuszimie , niemcy zdeklarowali się , że będą wygaszać swoje elektrownie atomowe. Podobnie francuzi ,mają zamknąć 17 swoich. Będą musieli korzystac z węgla, i to w dużej części. Nie wystarczą im same tzw źródła odnawialne. Polska mogłaby korzystać juz dzisiaj z bogactwa geotermii, ale PO z PSLem blokowało badania i rozwój, czyli działały przeciwko interesowi Polski. W polsce jest jeszcze dużo węgla i powinniśmy z niego korzystać do oporu. Ględzenie o zanieczyszczeniu atmosfery znudziło się już nawet ,,naukowcom''' którzy o tym trąbili. Co jakiś czas wypływają na jaw oszustwa z tym związane. Oczywiście że trzeba dbać o przyrodę ale jak mamy to robić zdecydujemy sami. Nie będzie nam nakazywać działań potomek morderców, gwałcicieli i wyzyskiwaczy czarnego luda. Pozdrawiam i prawaków i lewaków.