,,To bardzo ważny moment''. Ustawa o Funduszu Medycznym z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał dziś Ustawę o Funduszu Medycznym. – To bardzo ważny moment dla mnie, ale przede wszystkim ważny dla polskich pacjentów – mówił Andrzej Duda podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim.

Ustawa o Funduszu Medycznym powstała z inicjatywy Prezydenta Andrzeja Dudy. W czerwcu tego roku złożył on projekt ustawodawczy w Sejmie, a posłowie przyjęli go niemal jednogłośnie (440 – głosów za, 12 – przeciw, 2 wstrzymało się). Nowe przepisy wejdą w życie 30 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, a dodatkowe środki na ochronę zdrowia, jakie przewiduje nowa ustawa, zostaną wpisane już do przyszłorocznego budżetu.

Rozwiązania zawarte w nowych przepisach ułatwią uzyskiwanie przez dzieci oraz starszych pacjentów, cierpiących na choroby rzadkie i nowotworowe, odpowiednich świadczeń w nowoczesnych szpitalach, a w razie potrzeby także za granicą.

W sumie – dzięki Funduszowi Medycznemu – na ochronę zdrowia przeznaczonych będzie co najmniej 4 mld zł rocznie dodatkowych środków. Przeznaczone zostaną one na:

profilaktykę, wczesne wykrywanie, diagnostykę i leczenie chorób cywilizacyjnych, w tym chorób nowotworowych i chorób rzadkich;

lepszą infrastrukturę ochrony zdrowia;

dostęp do wysokiej jakości świadczeń opieki zdrowotnej;

rozwój systemu opieki zdrowotnej przez koncentrację działań wokół pacjenta i jego potrzeb, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy jakości życia pacjentów i ich rodzin;

ułatwienie dzieciom i innym pacjentom cierpiących na choroby rzadkie i nowotworowe dostępu do leczenia w nowoczesnych szpitalach, a w razie konieczności – także poza granicami Polski.

Prezydent.pl