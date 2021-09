,,To absurd’’ i ,,akt agresji’’. Politycy Zjednoczonej Prawicy komentują decyzję KE

do ... 7.9.21 17:22

Unia niczego nie wygra gdyby Polska poszła w ślady Wielkiej Brytanii to Unia leży i kwiczy i jedyne co może to się rozwiązać. Unia nie może sobie pozwolić na utratę Polski zresztą następne byłyby pewnie Węgry. Dlaczego tak uważam bo Unia już nie może sobie poradzić z konkurencyjnością w stosunku do gospodarki Amerykanskiej i Chińskiej i w tej sytuacji absolutnie nie może sobie pozwolić na utratę takiej gospodarki jak Polska bo to oznacza koniec Unii. No chyba, że się zaczną porozumiewać z Rosją ale to oznacza odwrócenie Sojuszy i rozbicie wewnątrz NATO a na to oni sobie raczej nie pozwolą przynajmniej otwarcie bo to miało by dalsze istotne konsekwencje i prowadziło do absolutnego przemodelowania stosunków europejskich i międzynarodowych. Oczywiście Unia też by tu poległa bo by się od razu rozleciała.