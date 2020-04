TK: Powoływanie sędziów to wyłącznie kompetencja prezydenta

BUL-KOMOROWSKI to był dopiero NIEZALEŻNY PREZYDENT 21.4.20 15:55

Bul-Komorowski to był dopiero samodzielny prezydent. Tusk to mógł mu co najwyżej naskoczyć. Jak Komorowski sobie życzył, to wzywał do siebie Tuska i takie musiały być ustawy jak on chciał. Komorowski - Bul to był prawdziwie niezależny prezydent, nawet od samego siebie...