TK odracza rozpatrywanie wniosku premiera Moawieckiego

Jak dowiadujemy się na stronie Trybunału Konstytucyjnego, wniosek premiera Mateusza Morawieckiego ws. zasady wyższości prawa unijnego nad prawem krajowym został przez Trybunał odroczony do czwartku do godz. 13.00.

W dniu dzisiejszym zakończyła się część rozprawy, w której uczestnicy odnieśli się do stanowisk pozostałych stron. Następnie prezes TK Julia Przyłębska zarządziła przerwę w rozprawie do 15 lipca do godz. 13.

Wtedy Trybunał powinien przejść do fazy pytań sędziów do stron.

