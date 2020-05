TK odpowiedział marszałek Sejmu ws. wyborów

katolicka kretynizacja polski 6.5.20 15:43

Miotają się PiSory jak bąk po gaciach! Wystarczy przypomnieć że już wcześniej Witek skierowała podobne pytanie do przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej!

I już to była kompromitacja, bo przecież sam PiS doprowadził do tego, że PKW tych "wyborów" nie organizuje. A przewodniczący PKW powinien odpowiedzieć "A skąd ja mam to wiedzieć, przecież to (już) nie moja sprawa".