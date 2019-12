Think-tank z USA radzi Polsce dogadać się z Białorusią

Analizę pt. “The Growing Importance of Belarus on NATO’s Baltic Flank” („Rosnące znaczenie Białorusi na bałtyckiej flance NATO”) napisał sam Glen E. Howard. A więc dyrektor Jamestown Foundation, ważnego w Waszyngtonie i opiniotwórczego obecnie konserwatywnego think-tanku, były dyplomata i ekspert od polityki wschodnioeuropejskiej.

I tak np. w 2015 r. Łukaszenka odmówił Rosji utworzenia bazy dla myśliwców. Mińsk stara się wymuszać na Rosji, by jej lotnictwo przebywało i prowadziło manewry na białoruskim niebie zgodnie z umowami, nie przekraczając limitów czasowych. W dodatku w czasie manewrów wojskowych Zachód-2017 białoruski prezydent, irytując Moskwę, nie zgodził się na zwiększenie rosyjskiego kontyngentu. Raport skrupulatnie wylicza wszelkie działania białoruskiej władzy świadczące o jej asertywności względem Moskwy. I porównuje sytuację Łukaszenki do pozycji Josipa Broz-Tito w czasach zimnej wojny. Tito udało się „wybić” na niepodległość wobec Stalina i ZSRR. Tyle, że jugosłowiański przywódca znajdował się w diametralnie innej sytuacji.

Tito miał konkretną ofertę dla Zachodu i dla Wschodu. Pierwszym mówił: otwórzcie rynki pracy dla obywateli Jugosławii (co zrobiły RFN i Austria), dajcie nam kredyty i technologie, sprzedawajcie broń (Jugosławia kupowała francuskie i amerykańskie czołgi i samoloty). Od drugich chciał surowców, technologii militarnych i akceptacji dla swojej wersji socjalizmu. Tito doskonale sobie radził w takiej polityce. Ale Łukaszenka to nie Tito. Nie ma żadnej oferty ideologicznej i geopolitycznej, ani dla Zachodu, ani dla Wschodu. Nie potrafi się wybić na niepodległość nawet w kwestiach polityki historycznej i symbolicznej.

Howard dowodzi, że Białoruś zaczęła szukać odnowy relacji z Zachodem po 2014 r. i rosyjskiej agresji na Ukrainie. To prawda, ale poszukiwania były jedynie lekko zmodyfikowaną wersją kanonicznej dla Łukaszenki polityki wahadłowej. Czyli, kiedy Putin dociska, wtedy Mińsk wykonuje gesty wobec Zachodu. Nie po to, by rzeczywiście otworzyć Białoruś, ale po to by pokazać Putinowi, że białoruski lider ma inne opcje.