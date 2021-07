Theodore McCarrick stanie przed sądem

„The Boston Globe” informuje, że były kardynał Theodore McCarrick został oskarżony o pedofilię w stanie Massachusetts. 91-latek ma 26 sierpnia stawić się przed sądem w Dedham.

Były arcybiskup Waszyngtonu Theodore McCarrick został w 2018 roku usunięty przez papieża Franciszka z kolegium kardynalskiego, a rok później przeniesiono go do stanu świeckiego. Wpływowy amerykański hierarcha miał dopuszczać się nadużyć wobec dzieci i dorosłych. Do tej pory nie odpowiadał jednak przed sądem państwowym.

Teraz McCarrick stanie przed sądem w związku z molestowaniem seksualnym, którego miał dopuścić się w latach 70. XX w. wobec 16-letniego chłopca. 26 sierpnia ma stawić się przed sądem w Dedham.

Były amerykański kardynał Theodore McCarrick został oskarżony o pedofilię w stanie Massachusetts. Do tej pory nie odpowiadał on za swe czyny przed sądem państwowym w USA. Obecnie ma stawić się przed sądem w Dedham koło Bostonu 26 sierpnia.#SerwisKAI pic.twitter.com/GQ87JNuNsa — Agencja KAI (@agencja_KAI) July 29, 2021

kak/KAI