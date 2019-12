The Telegraph udostępnia grafikę na cześć dzielnego Polaka z London Bridge

Polski dziennikarz, na co dzień mieszkający w Londynie, Jakub Krupa poinformował, że mężczyzna z półtora metrowym kłem narwala, który chciał zatrzymać terrorystę to Polak. – To polski szef kuchni pracujący w Fishmongers' Hall, gdzie zaczął się ten incydent, o imieniu Łukasz – napisał na Twitterze.



Sprawca zdarzenia na Moście Londyńskim to 28-letni Usman Khan. Mężczyzna został skazany za przestępstwa związane z terroryzmem i zwolniony warunkowo z zakładu karnego rok temu. Do ataku przyznało się Państwo Islamskie.