Terytorialsi nawiązali współpracę z harcerstwem

Generał Kukuła przypomniał, że Wojska Obrony Terytorialnej współcześnie kontynuują misję Armii Krajowej. „Nasi poprzednicy – żołnierze Armii Krajowej z wielką dumą podkreślają swoje harcerskie korzenie, czasami do nazw wojskowych pododdziałów dodając określenie harcerski. To spośród harcerzy legendarny Cichociemny, harcerz, podpułkownik Wojska Polskiego Adam Borys „Pług” wyselekcjonował przyszłych żołnierzy legendarnego batalionu AK Parasol. Harcerstwo stanowiło kiedyś i stanowi dziś doskonałe źródło kadr dla Wojska Polskiego. Już dzisiaj w Wojskach Obrony Terytorialnej około 7% naszych żołnierzy to druhny i druhowie” – powiedział dowódca WOT.

Komentując nawiązanie współpracy z WOT przewodniczący Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej hm. Jan Pastwa przypomniał, że ochotnicy szarych szeregów sformowani w grupy szturmowe zasilili Armię Krajową. „Ale My Harcerze, dzisiaj w 110 roku istnienia pamiętamy, że to nie był początek. Pierwsze kursy instruktorskie były przecież kursami przysposobienia wojskowego, kursami podoficerskimi i oficerskimi. Jedyną odznaką, która została dopuszczona do noszenia na mundurze wojskowym poza odznakami wojskowymi był Krzyż Harcerski. To porozumienie, które dzisiaj podpisaliśmy pozwala nam przejść od fazy, w której podziwialiśmy z pewną zazdrością i podziwem tych spośród nas, którzy pięli się w karierze wojskowej dzięki harcerskiemu hartowi ducha. Od dziś mamy tę współpracę sformalizowaną. Dziękujemy za to Panu Prezydentowi i Panu Generałowi” – powiedział przewodniczący ZHR.