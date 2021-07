Terlikowski w obronie TVN i za wydaniem koncesji

Według doniesień portalu Wirtualnemedia.pl, KRRiT rozważa cofnięcie koncesji wszystkim stacjom TVN, jeśli wejdą w skład grupy powstałej po fuzji Warner Media z Discovery. Oznaczałoby to faktyczne zniknięcie TVN z telewizji. Do sprawy na Facebooku odniósł się Tomasz Terlikowski.

Terlikowski stwierdził, że należy występować w obronie pluralizmu, a władza nie może decydować, kto i co powinien oglądać.

"Gdy pracowałem w Radiu Plus, gdy współtworzyłem Telewizję Republika, gdy pisałem do „Życia” czy wielu pism prawicowych, z których częścią nadal współpracuję - to zawsze chciałem, by tworzyć silną konserwatywną, medialną nogę, by przywracać medialną równowagę. Tak wtedy o tym mówiliśmy i myśleliśmy. Miało być bardziej pluralistycznie, bardziej pełnie. Moje myślenie w tej sprawie się nie zmieniło. Nadal chcę pluralizmu, nadal chcę wolności wyboru, nadal chcę, by ludzie mogli oglądać czy czytać to, co chcą. I bardzo nie podoba mi się, gdy władza próbuje decydować o tym, czego oglądać ludzie nie będą. To jest sprzeczne ze wszystkim, co przez lata robiliśmy, co robiłem. Mnie - przynajmniej mnie - nie chodziło o to, by to nasi mieli wszystko, a tamci nie mieli, ale by było pluralistycznie, normalnie, by była możliwość pełnego wyboru, a nie o to, by administracyjnie i prawnie wybór ograniczać"

- napisał na Facebooku publicysta.

jkg/facebook