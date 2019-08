Terlikowski o o.Gużyńskim: To nie kara, ale szansa

Stanisław 9.8.19 10:20

Jaka to kara? A przeproszenie abp. Jędraszewskiego i wiernych? A gdzie zakaz wypowiedzi medialnych! Pobyt w zakonie kontemplacyjnym (nawet trzytygodniowy) to żadna kara! Wspomniany "ukarany" podnieca się tym i robi mu to nowy odcień pożądanego PR-u jako męczennika sprawy "najsłuszniejszej" (ważniejszej od ewangelizacji). Tym pseudointeligentem z lewackiej półki powinien zająć się Episkopat - a właściwie Konferencja EP. Skoro prowincja dominikanów nie umie sobie poradzić z harcownikiem tego typu co Gużyński (uwaga: dwa błędy ortograficzne w nazwisku, to nie moja pomyłka, ale literalne przytoczenie oryginału), to powinien ktoś wyższy. Sprawa bowiem dotyczy wpływu na cały Kościół w Polsce oraz obraz tegoż Kościoła. Żenada, goni żenadę, chamstwo bierze górę nad pokorą i mądrością duchową, manipulacja i "działactwo medialne" nad postawą kapłańską. Prawo kanoniczne jest wspólne tak dla diecezjalnego kleru jak i zakonnego. Kościół jest jeden! Niech więc biskupi wezmą się za tego rozgrywacza, który jest na rękę mętnym środowiskom i ich pianobiciu. Zróbcie wreszcie coś Szanowni Pasterze! To co się dzieje, to najczystsze ZGORSZENIE!