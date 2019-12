Terlikowski o Hołowni: Do polityki się nie nadaje!

Publicysta podkreśla, że choć prywatnie lubi i ceni Hołownię, to w jego opinii nie nadaje się on do polityki.



"Nie pisałem o tym, ale prywatnie lubię Szymona Hołownię i cenię go (choć w wielu, bardzo wielu kwestiach się z nim nie zgadzam). Gdy jednak czytam takie opinie, jak ta poniżej, to wiem, że do polityki to on się nie nadaje"-pisze Tomasz Terlikowski.