Terlikowski o akcji ,nie świruj'. Zaskakujący komentarz

Wies 20.9.19 9:47

Chyba Terlikowski zaczął czytać jakieś ruskie brednie. Niech poczyta Koniecznego jak wyglądał kult "urodiwych" na wschodzie.Nie miał on nic wspólnego z szaleństwem dla Chrystusa. Był zwykłym bałwochwalstwem i ludowym przesądem obrażającym rozum.

Co do szacunku dla osób z problemami psychicznym to pełna zgoda.