Tomasz Terlikowski miażdży Nowicką. ,,Płód może być ludzki, koński, słoniowy''

Polak Ateista Dumny Gej 11.12.19 10:18

Nie zmiażdżył i nie odniósł się nawet do słów Nowickiej w sposób merytoryczny. Ma rację, że "płód jest aktualnym życiem", jednak z perspektywy naukowej to takie samo życie jak życie plemnika, komórki jajowej, zygoty. Tak jest aż do momentu wykształcenia się układu nerwowego, bez którego nie działa mózg, nie ma uczuć, osobowości, procesów myślowych, wyłączone są wszystkie organy, w tym nie bije serce. To jest ciało przygotowywane do zostania człowiekiem, dzieckiem, samo w sobie jednak jest dojrzewającą roślinką z potencjałem. Dlatego nikt o zdrowych zmysłach nie nazwie płodu na tym etapie dzieckiem. Psychologicznie wiele matek mówi o dzidziusiu już na drugi dzień od zapłodnienia, ale to tylko filozoficzne mrzonki. Terlikowski w konfrontacji z twardymi faktami nauki jest na pozycji straconej, nawet jeśli Nowicka użyła sformułowania mało precyzyjnego.