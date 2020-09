Terlikowski: Marek Jurek byłby świetnym RPO

Niebawem czeka nas wybór nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Kandydaci sami zabiegają o to stanowisko, ale są też propozycje rekomendacji. Zdaniem Tomasza Terlikowskiego, idealnym kandydatem na to stanowisko byłby Marek Jurek.

Na swoim profilu na Facebooku Terlikowski pisze:

- Marek Jurek byłby świetnym kandydatem na rzecznika praw obywatelskich. To człowiek myślący, niezależny od bieżących układów politycznych, odważny i potrafiący działać wbrew swojemu środowisku

Odnosząc się do zarzutów, że Marek Jurek ma poglądy prawicowe, ponieważ – jak wszystkim wiadomo – jest on zdeklarowanym obrończą życia od poczęcia, Terlikowski stwierdza:

- No chyba, że ktoś sądzi, że rzecznik może mieć wyłącznie poglądy lewicowe lub liberalne, a katolickie to już są dyskwalifikujące, tyle, że to zwyczajna dyskryminacja ze względu na poglądy, a ta - przypomnijmy - jest przez polskie prawo zakazana

mp/facebook