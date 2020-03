Terlecki: Nie jesteśmy w Bundestagu!

man.of.Stagira 25.3.20 19:18





Na pewno Ci którzy w m a w i a j ą, że Rząd i tzw 'władza' stawia wyżej Konstytucję NAD zdrowie obywateli -zwożą ich do kraju np. - odpowiadają za szerzenie f a k e insynuacji i powinni za to odpowiadać karnie b o ktoś może w to uwierzyć i dokonać FAŁSZYWego wyboru



t e r a p i i powodowany tym, że d z i a ł a ł pod presją p a n i k i –tygodniami utrzymywanej- wywoływanej przez chucpiarzy jak w y ż e j



LUDZIE tacy jak owo ‘un je ne sais quoi’ -wpis powyżej nr.1- którzy grają insynuacjami -performatywność języka się kłania- tu par excellence lękotwórczymi OBNIŻAJĄ o s o b n i c z ą odporność osób czytających komentarze.



ergo



WYSTAWIAJĄ te osoby na zwiększoną ekspozycję zdrowotną, czyli na ciężki przebieg – wywołany stresem paniki- przy ewentualnym zakażeniu koronawirusem!





.

całkowita nieodpowiedzialność w c z a s i e ZARAZY –wstyd mon je ne sais quoi!



.

tyle