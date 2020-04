Terlecki: Korespondencyjne wybory prezydenckie. Dzisiaj zostanie złożona poprawka

Michał Jan 2.4.20 12:21

Martwisz się o głosowanie, a przecież wcześniej kartę trzeba dostać.

Jak będzie dostarczana do skrzynek pocztowych, to iluś tam się zgłosi, że nie dostało. I nawet nie będzie, jak im wykazać, że kłamią (jeżeli będą kłamali).

Jak poleconym, to pomijając niewydolność mojej poczty (w sytuacji zwyczajnej, a co dopiero w obecnej), na odbiór są 2 tygodnie.

Sejm to skręci do jutra i przekaże do Senatu. Jutro się nie liczy, sobota i niedziela też nie, więc Senat będzie miał czas do 6 maja. Wróci do Sejmu z poprawkami. 6/7 maja zostanie podpisane przez Prezydenta. Poczta musiałaby wysyłać nie zalegalizowane karty do głosowania, żeby to się jakoś udało.

Obstawiam, że pisowcy sobie w kulki lecą, żeby na Senat zwalić, bo oni sami, to niby bardzo chcieli.