Terlecki dementuje doniesienia Onetu: nie uzgadnialiśmy z Dudą weta w sprawie lex TVN

Wczoraj Onet podał, że prezydent Andrzej Duda miał porozumieć się z kierownictwem PiS (w tym osobiście z Jarosławem Kaczyńskim) w sprawie zawetowania nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, zwanej także lex TVN. Pogłoski te zdementował Ryszard Terlecki.

Dziennikarze spytali Terleckiego, czy Andrzej Duda zawetuje lex TVN.

- No to mój Boże, to jest pytanie do pana prezydenta - odparł Terlecki.

Dopytywany jednak, czy zaskoczy go weto, stwierdził, że "trudno powiedzieć".

- Pan prezydent zdaje się zapowiadać, że mu się to nie do końca podoba, więc wszystkiego można się spodziewać. Spokojnie czekamy, co będzie - dodał.

Terlecki odniósł się także do doniesień Onetu, jakoby kwestia zawetowania lex TVN została uzgodniona między Andrzejem Dudą a Jarosław Kaczyńskim. Onet donosił, że prezydent ma zawetować ustawę, ponieważ wysocy przedstawiciele Stanów Zjednoczonych oświadczyli mu, iż podpisanie lex TVN spowoduje poważny kryzys w stosunkach polsko-amerykańskich na płaszczyźnie m. in. dyplomatycznej i wojskowej.

- Nie, nie uzgadniamy weta z panem prezydentem - zdementował doniesienia Onetu Terlecki.

jkg/tvn24