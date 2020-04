Ten, który ze Mną rękę zanurzył w misie, ten Mnie wyda

Jarek 8.4.20 9:04

Napiszę kolejny raz.

Miało się wypełnić pismo. Syn Człowieczy miał być wydany.

Czyli coś zaplanowane i przepowiedziane miało się wydarzyć.



Kto nazwijmy to natchnął Judasza do zdrady?

Dlaczego pozostali Apostołowie nie próbowali odwieść od tego Judasza?



A może Chrystus zrobił to specjalnie wybierając Judasza na jednego z dwunastu.

To Chrystus wybierał swoich uczniów.

W tamtych czasach było na odwrót, to uczniowie wybierali nauczyciela.



Chrystus powiedział: "Nie wyście mnie wybrali, ale ja Was wybrałem"



Czyli musiał być jakiś Judasz, aby było ukrzyżowanie i zmartwychwstanie.

Dlaczego zatem katolicy nienawidzą Judasza?



Może jest na frondzie jakiś sensowny dyżurny ksiądz, aby to wyjaśnić.