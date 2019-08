'Ten klin służy Niemcom i Rosji'. Płk Wroński mocno o manipulacjach mediów wokół wizyty Trumpa

"Po wczorajszym artykule w Onecie, zacznę chyba nazywać Onet "der Oniet", ponieważ takiej manipulacji jeszcze nie widziałem, a co dziwne, poszły w tę informację i nagle Onet stał się bardzo ważnym źródłem informacji, dla Kresów, dla Mediów Narodowych, dla prawie wszystkich organizacji prawicowych, bo co? Bo napisął coś co się kojarzy z 447" - mówi na nagraniu na YT Piotr Wroński były oficer SB i UOP, ekspert ds. bezpieczeństwa o liście senatorów USA do sekretarza stanu USA ws. nacisków na Polskę ws. tzw. "zwrotu mienia"



"Bzdura totalna (...) Należy przeczytać tekst po angielsku (...) W tym liście nie ma mowy o mieniu bezspadkowym, jest mowa tylko o ofiarach Holocaustu i ich rodzinach, oraz innych osobach. I to jest klucz. Ten artykuł zatytułowany wszędzie "Niemal cały senat USA domaga się od Polski załatwienia sprawy mienia ofiar Holocaustu" ewidentnie kojarzy się z ustawą 447. a tymczasem on jej nie dotyczy. Powołuje się wprawdzie na ustawę JUST 447, ale jest totalną manipulacją. To ma wsadzić właśnie przed wizytą Trumpa klin pomiędzy nas a Stany Zjednoczone. Ten klin służy Niemcom i Rosji"