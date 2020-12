,,Telewizor pooglądam, z żoną się pokłócę’’. Nietypowe plany Wałęsy na święta

Swoimi nietypowymi planami na przeżywanie tegorocznych Świąt Bożego Narodzenia były prezydent Lech Wałęsa podzielił się w rozmowie z „Faktem”. Przy okazji zdradził powody swoich małżeńskich kłótni. Kłóci się z żoną, ponieważ ta ma od niego inne poglądy.

- „Spokojnie. Telewizor pooglądam, w komputerze pogram, pokłócę się z żoną” – opisał swoje świąteczne plany Lech Wałęsa.

Kiedy przeprowadzający z nim wywiad dziennikarz zauważył, że święta są czasem pojednania, a nie kłótni, były prezydent stwierdził:

- „Tak, ale jest problem, bo żona ma inne poglądy. Kłócimy się, ale mądrze”.

Dodaj, że w jego domu to właśnie do żony należy ostatnie słowo, a siebie porównał do królowej brytyjskiej, która „panuje, ale nie rządzi”.

W rozmowie z tabloidem Wałęsa opowiedział też o swoich marzeniach.

- „Chciałbym mieć znowu 40 lat, bo z męskich spraw zostało mi tylko golenie. I co tu można zwojować?” – stwierdził.

kak/Fakt