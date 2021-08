Teksas zakazuje operacji zmiany płci u dzieci! ,,To maltretowanie nieletnich’’

Teksański Departament Rodziny i Służb Ochrony (Department of Family and Protective Services, DFPS) ogłosił, że operacje zmiany płci dokonywane na dzieciach stanowią maltretowanie nieletnich i mogą być przedmiotem zaskarżenia w sądzie. Deklaracja DFPS była odpowiedzią na zapytanie, jakie skierował republikański gubernator Teksasu Greg Abbott, czy tego typu operacje mogą być zaklasyfikowane jako nadużycie wobec nieletnich.

Jaime Masters, komisarz z DFPS, napisał w dokumencie przesłanym gubernatorowi: „Okaleczenie genitaliów dziecka poprzez operację zmiany płci jest maltretowaniem nieletnich, podlegającym wszelkim przepisom i procedurom dotyczącym maltretowanie nieletnich. (...) Ta chirurgiczna procedura fizycznie zmienia genitalia dziecka dla celów niemedycznych, potencjalnie wyrządzając nieodwracalną szkodę ciału dzieci. (...) Generalnie dzieci pod opieką i pieczą rodziców nie mają prawnej zdolności wyrażania zgody na leczenie chirurgiczne, co sprawia, że stają się bardziej bezbronne”.

W swoim piśmie Masters wyjaśnia, że lekarze są zobowiązani teksańskim prawem do zgłaszania DFPS przypadków maltretowania nieletnich, jeśli mają podstawy, by uważać, iż do niego doszło. Celowe zatajenie maltretowania dziecka jest traktowane jako ciężkie przestępstwo. Niezgłoszenie przypadków, gdzie zachodzi podejrzenie krzywdy dziecka podlega w Teksasie karze „roku więzienia, grzywny do 4000 dolarów lub obu”.

Guberantor Abbot stwierdził, że wytyczne departamentu oraz wprowadzenie ich w życie mają skutek natychmiastowy. Zakaz operacji zmiany płci na dzieciach wychodzi w życie po bezskutecznych próbach zabronienia takich procedur medycznych przez senatorów Teksasu. Przegłosowane przez senat ustawy grzęzły w Izbie Reprezentantów.

Niestety w całych Stanach Zjednoczonych odnotowuje się przypadki chirurgicznego okaleczania nieletnich cierpiących na dysforię płciową. Jak pisze Raymond Wolfe z „Life Site News”, badania opublikowane w roku 2018, wykazały, że ponad 30 dziewczynek poniżej osiemnastego roku życia poddano amputacji piersi z powodu dysforii płciowej. W Kalifornii np. wymaga się, by prywatne firmy ubezpieczeniowe pokrywały koszty procedur zmiany płci.

Teksas to trzeci stan w USA, który podjął działania przeciwko operacjom zmiany płci wykonywanym na nieletnich.

jjf/LifeSiteNews.com