Tegoroczna susza spowoduje podwyżki cen, jakich nie było od dawna

Dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej Jacek Podgórski ostrzega w rozmowie z portalem DoRzeczy.pl, że Polsce „grozi rekordowa susza, a co za tym idzie kolejne podwyżki cen”. Polsce, jak przekonuje, grozi tego roku susza, z jaką nie było porównania w ostatnich latach:

Według Podgórskiego najbliższe tygodnie przyniosą Polakom podwyżki cen, z jakimi nie mieliśmy do czynienia od dawna:

-„Składa się na to kilka czynników. Po pierwsze inflacja, po drugie brak rąk do pracy w rolnictwie, które szczególnie w sezonie nowalijek opiera się o pracowników sezonowych. A ci praktycznie albo uciekli z Polski, albo boją się pracować. (…) Tak samo mniej będzie warzyw i mięsa, które już drożeją. Z kolei hodowcy drobiu stają przed problemem, czy najzwyczajniej w świecie nie utylizować zwierząt, bo przetrzymywanie ich w kurnikach w nieskończoność prędzej czy później doprowadzi do plajty całego sektora” – wyjaśnia.