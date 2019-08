Tego się nie ,,odzobaczy''! Lech Wałęsa się pluska, a ,,kaczystowski reżim'' trwa!

Krzysiek 7.8.19 13:49

Myślę, że najlepszy sposób na tajniaka Bolka, to ignorowanie. Niech plecie te swoje chore androny, ale po co to cytować i komentować? Nie jest wart tego. Kłamca, nadęty bufon, chory z nienawiści, pyszałek. Wylansowany przez spółkę Kiszczak-Michnik, którzy chroniąc swoje wpływy zakpili z Polaków. Ale po 25 latach jesteśmy jednak mądrzejsi. Jedyne, co trzeba zrobić, to wystąpić oficjalnie o anulowanie pokojowego Nobla. To będzie precedens, ale w imię prawdy można spróbować.