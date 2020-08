Tego już za wiele!!! Tęczowi profanują pomniki św. Jana Pawła II

Akcje tęczowych aktywistów przybierają coraz bardziej skandaliczny wymiar. Po raz kolejny celem ataków stają się ważne dla katolików pomniki. Tym razem tęczowe banery znalazły się na pomnikach św. Jana Pawła II.

Jak już wcześniej informowały media, film pokazujący moment zawieszenia tęczowej flagi na pomniku polskiego papieża pojawił się na profilu twitterowym Obywateli RP. To jednak nie jedyny tego typu przypadek.

Szef rady miejskiej w Dębicy, Mateusz Cebula z PiS, poinformował:

„Dziś w nocy doszło na terenie naszego miasta do kilku incydentów. Pomnik św. Jana Pawła II >>udekorowano<< tęczową flagą ruchu LGBT, a tęczowe symbole i hasła wzywające do rzekomej tolerancji namalowano przy ratuszu i na rynku. Ilustrują to zdjęcia przesłane mi przez internautów”.

dam/Facebook,twitter