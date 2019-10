'Tęczowy Piątek'-próba wrogiego przejęcia szkoły

alcapone 24.10.19 16:06

Bez złudzeń, o co w tym wszystkim chodzi naprawdę. Siedzi taki homo w ogródku przed kawiarnią i obserwuje ulice. Patrzy i ma smutne refleksje - idzie słodki cudowny młodzieniec, ale by się z nim pohasało, ale pewnie jest hetero, a do tego nie ma ochoty wskakiwać co noc z kim innym do łóżka ( taki tradycyjny ). Za chwilę kolejny i kolejny, tak by się chciało z nimi pobawić, a tut niemal zero szans. Coś z tym wreszcie trzeba zrobić, tego nie da się już wytrzymać. No i robią, pod pretekstem edukacji seksualnej ma się dzieciaki uczyć absolutnej rozwiązłości od małego, chorobliwego erotomaństwa na zasadzie - mogę z każdym nawet z jeżem.

Analogiczny tekst dla pedofila, tylko zamiast młodzieńca wstawić chłopiec.

A czy ktoś wie co się stało że ta ekipa co oni tam szukali pedofili wśród księży, a poza tym nigdzie, oni coś zniknęli. Co się stało. Czyżby ktoś słusznie zauważył że mogliby teraz poszukać pedofili w środowisku LGBT?