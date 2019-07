Tęczowa manifestacja w Warszawie. Przemówienie posła PO przerywane okrzykami

www 27.7.19 20:49

Policja interweniowała w Białymstoku a władze krytycznie odniosły się do zajść. Zatem gesty solidaryzowania się z atakowanymi, którzy nie otrzymują pomocy, są bezpodstawne, bo poszkodowani otrzymali konieczne wsparcie. Widać, że państwo odcięło się od napaści na pederastów i od napastników. Lepiej i skuteczniej zadziałać się nie dało i nie było takiej potrzeby.



Zobaczmy jak wygląda to z drugiej strony. Pederaści szydzą z wartości uznawanych przez katolików, jak ma to miejsce chociażby przy ostatniej profanacji figurki Maryi, czy we wcześniejszych przemarszach z waginami na proporcach naśladujących procesję, czy w kpinach z mszy dokonywanych przez niby-biskupa, że wymienię tylko te bardziej znane.

Jak reaguje na to środowisko pederastów? Czy analogicznie do aparatu państwa, które aresztowało narodowców, władze pederastów aresztowały, czy chociażby potępiły ataki szyderstwa z katolików, dając dowody tolerancji dla religii? Nie, nie potępiły - temat nie jest krytycznie komentowany przez elity pederastów i z ich strony nie są podejmowane żadne działania zapobiegające powtórzeniu się zajść w przyszłości. Ze strony pederastów panuje przyzwolenie na kolejne ataki drwin i szyderstwa z katolickich symboli.

Trzeba zauważyć, że co prawda pederaści nie posiadają żadnych elit, pełniących rolę przywódczą i opiniotwórczą dla swoich środowisk, co jednak nie tłumaczy ich bierności w odnoszeniu się do problemu. Ich brak stanowi dla nich raczej okoliczność obciążającą. Kwestia zorganizowania elit zadziałałaby bowiem na ich niekorzyść, gdyż ich posiadanie postawiłoby przed pederastami konieczność zajęcia stanowiska. Celowo więc nie tworzą oni żadnych oficjalnych struktur pełniących role przywódcze, gdyż ich brak daje więcej możliwości destrukcyjnych działań i pozwala lepiej wykorzystywać sytuację rzekomego poszkodowanego.