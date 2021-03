Te kwoty zwalają z nóg. Ile Agora i TVN straciły na prezesurze Obajtka?

Jak mawia stare porzekadło, jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to zawsze chodzi o pieniądze. Okazuje się bowiem, że – jak wynika z ustaleń portalu wpolityce.pl - w okresie od roku 2000 do przejęcia zarządzania Orlenem przez Daniela Obajtka TVN i Agora pozyskiwały gigantyczne kwoty.

Dla Agory najbardziej dochodowe były rok 2014 (4 768 184 zł ) i 2015 (9 291 580 zł).

Z kolei dla TVN – rok 2004 (7 387 795 zł) i 2010 (7 796 088 zł)

Łącznie od roku 2000 do przejęcia zarządzania w Orlenie przez Daniela Obajtka Agora pozyskała 52 miliony 885 tysięcy 984 zł, a właściciel TVN 81 milionów 291 tysiące 521 zł, co razem daje kwotę ponad 134 milionów złotych.

mp/wpolityce.pl