,,Te dane będą kłuć w oczy naszych przeciwników’’. Premier prezentuje raport KE

Premier Mateusz Morawiecki, zapowiadając wprowadzenie programu nazwanego „Nowym Ładem”, podsumował na dzisiejszej konferencji prasowej obecny stan polskiej gospodarki. Choć ub. rok przyniósł globalny kryzys, Polska wychodzi z niego obronną ręką. Możemy cieszyć się jedną z najpłytszych recesji na świecie.

Premier podkreślił, że początek roku jest odpowiednim czasem na nowe otwarcia, ale również na podsumowania. Zapowiadając prezentację programu nazwanego „Nowym Ładem”, dokonał bilansu z podstawowych parametrów gospodarczych. Jak zaznaczył, rok 2020, za sprawą pandemii, był najtrudniejszym rokiem dla gospodarki w historii III RP.

- „Dziś widzimy, że to były realne zagrożenia. Widzimy że są państwa w Europie, które mają 11 proc., niezwykle wysoki spadek PKB za 2020 rok. Polska uchroniła się przed takimi apokaliptycznymi scenariuszami. Polska ma jedną z najniższych, najpłytszych recesji w całej Europie, a patrząc na resztę świata, można powiedzieć, że jedną z płytszych recesji na świecie” – mówił szef rządu.

Mateusz Morawiecki przywołał raport Komisji Europejskiej, wedle którego Polska cieszy się jedną z najwyższych wiarygodności finansowych.

- „Dziś rano trafił do Polski wyjątkowy raport, który pokazuje siłę polskich finansów publicznych. Polska ma jedną z najwyższych wiarygodności finansowych i jedną z najniższych ryzyk, według KE. Właściwie jesteśmy jedynym krajem, który wszystkie parametry ma zaznaczone przez KE na zielono. Przyznam, że jakby mnie ktoś wczoraj zapytał, to powiedziałbym, że może zaświeci się jedno żółte światełko, a w przypadku Danii czy Niemiec wszystko będzie na zielono. Ale to są dane KE, które pokazują solidny fundament wynikający z realizacji planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” – podkreślał.

🇵🇱 Polska znalazła się w gronie 4 państw UE, w których Komisja Europejska nie zidentyfikowała znaczącego ryzyka niestabilności długu publicznego.

🇵🇱 Polska z wysoką wiarygodnością i niskim ryzykiem według Komisji Europejskiej ❗️



📰 Raport KE

🇵🇱 Polska radzi sobie lepiej od innych państw z kryzysem spowodowanym przez pandemię #COVID19

kak/wPolityce.pl