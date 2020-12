Tarczyński ostro o publikacji Onetu: Perfidna manipulacja

- Tuż przed Bożym Narodzeniem @onetpl postanowił przybliżyć swoim czytelnikom trudy żołnierskiej Wigilii w okopach Wehrmachtu „na froncie wschodnim”. Ohydne – napisał na Twitterze Jarosław Olechowski.

Chodzi o publikację niemieckiego portalu publikowanego po polsku po tytułem „Na froncie, w obozie, pod okupacją… Najsmutniejsze Święta Bożego Narodzenia". Jako ilustrację Onet umieścił zdjęcie z żołnierzami Wehrmachtu, którzy siedzą przy stole obok choinki i … popijają piwko.

- Czas wojny zniszczył piękną tradycję rodzinnego świętowania. Już w pierwsze wojenne Święta w 1939 r., wiele polskich rodzin zostawiło na wigilijnym stole nie jedno, a kilka nakryć dla spóźnionych gości – mogliśmy przeczytać w zdjętym już prze Onet tekście.

Czy wszystko miało służyć temu niemieckiego żołnierza oraz ubranie go w „ludzkie cechy”? Czy może o zwykłą prowokację?

Temat stał się mocno komentowany w mediach i na portalach społecznościowych.

Do materiału Onetu odniósł się też europoseł PiS Dominik Tarczyński:

- Onet przekroczył wszelkie granice. To plucie w twarz Polakom. Większej perfidnej manipulacji niż ilustrowanie świąt zdjęciem „smutnych Niemców” wyobrazić sobie nie można. Wyobraźmy sobie, że taki tekst powstaje w Izraelu... co by się stało z takim medium?

