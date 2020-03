Tarczyński do Michnika: Pan pozdrowi brata redaktorze

Staszek 3.3.20 12:58

Mimo, iż pan Tarczyński jest z mojej opcji politycznej to jednak nie podobają mi się takie zaczepki. Przede wszystkim to jest TYLKO przyrodni brat pana Michnika. I co winien w jakiejkolwiek rodzinie brat jeśli ma brata złego na którym inni wieszają psy ? Każdy odpowiada za swoje czyny. Pan Adam Michnik również. I jeśli już pan Tarczyński chciał zaczepić to ewentualnie trzeba było coś wytknąć z przeszłości pana Adama Michnika a nie Stefana. A przecież było i jest tyle zastrzeżeń do pana Adama i Gazety Wyborczej. A więc pan Tarczyński albo akurat o tym nie ma wiedzy a ma tylko o Stefanie. A jeśli nie ma to jest kiepsko przygotowany do konwersacji.