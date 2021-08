Tarcza antykryzysowa. Ogromne wsparcie popłynęło do Agory

„W pierwszej połowie br. należące do Agory spółki Helios, Step Inside i Next Film uzyskały 2,4 mln zł dofinansowania pensji pracowników z państwowego funduszu i oszczędziły 995 tys. zł dzięki umorzeniu składek pracowniczych na ZUS” – informuje serwis Wirtualne Media.

Ze sprawozdania Agory dowiadujemy się, że w pierwszym półroczu Helios razem z należącą do niej spółką Step Inside otrzymały 2,401 mln zł dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Razem ze spółką Next Film w ub. roku i w pierwszej połowie br. Helios uzyskał też 4,943 mln zł w ramach zwolnienia z opłacania składek pracowniczych na ZUS. Na zeszłe półrocze z tej kwoty przypadło 995 tys. zł.

W pierwszej połowie czerwca Helios podpisał umowę o 5,03 mln zł częściowo bezzwrotnej pożyczki od Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach tarczy kredytowej dla dużych firm. Aż 75 proc. spłaty może zostać umorzone.

W całym roku 2020 Agora z tarczy antykryzysowej otrzymała 13,5 mln zł państwowego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników, z czego w czwartym kwartale zwróciła ok. 180 tys. zł w ramach korekty.

kak/Wirtualne Media