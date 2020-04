Tarcza antykryzysowa 2.0 przyjęta przez Sejm

W nocy ze środy na czwartek Sejm uchwalił z poprawkami ustawę dotyczącą tarczy antykryzysowej. Wprowadzone zostają między innymi „wakacje składkowe” dla firm, które zatrudniają do 49 pracowników.

Ustawa trafi teraz pod obrady Senatu. Sejm w głosowaniu wprowadził do niej także kilka poprawek, które zostały zgłoszone w drugim czytaniu, z czego cztery spośród nich przygotowane zostały przez Prawo i Sprawiedliwość. Jedna z nich daje premierowi uprawnienia w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, do ustanowienia w drodze rozporządzenia dnia wolnego od pracy. Poprawka autorstwa KO pozwoli z kolei na zawieszenie spłaty kredytu studenckiego do pół roku.