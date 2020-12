Tarcza 6.0. Można już wnioskować o pomoc

Już od środy niektórzy przedsiębiorcy mogą się starać o pomoc z tarczy 6.0. Obejmie ona 40 branż, w tym gastronomiczną, sportową czy turystyczną.

Przedsiębiorcy będą musieli wykazać, że ich przychód w listopadzie był o co najmniej 40 proc. niższy w porównaniu do listopada ubiegłego roku. Wtedy mogą liczyć na jednorazowe postojowe w wysokości 2080 zł, a także zwolnienie z płacenia składek ZUS za listopad.

Wnioski mogą być składane przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Szefująca ZUS-owi prof. Gertruda Uścińska zaznaczyła, że zrobione zostanie wszystko, aby pomoc trafiła do przedsiębiorców jak najszybciej. Dodała:

„Pierwsze wypłaty trafią do wnioskujących już pod koniec pierwszego tygodnia przyszłego roku. Z szacunków wynika, że ze zwolnienia z opłacania składek może skorzystać kilkaset tysięcy firm”.

Mówiąc o kolejnej odsłonie rządowej pomocy dla firm premier Mateusz Morawiecki zaznaczał, że trafi ona do wszystkich, którzy zmuszeni byli do zamknięcia firm przez restrykcje. Zapowiedział też, że jeśli zaistnieje konieczność włączenia innych branż, to zostanie to zrobione.

dam/radiomaryja.pl,TV Trwam