Tak ,,Wyborcza’’ próbuje zohydzić nam Boże Narodzenie

„Gazeta Wyborcza” od lat próbuje obedrzeć Święta Bożego Narodzenia z ich istoty. Podejmuje wiele wysiłku, aby w oczach Polaków zamazać prawdziwe znaczenie świąt, aby wymazać z nich tradycję i wszystko, co wiąże się z chrześcijaństwem. Takie starania podjęto również w tym roku. Wpisała się w nie m.in. grafika przedstawiająca Matkę Bożą w maseczce z błyskawicą. Co zaś Adam Michnik proponuje Polakom w same święta? „Koszmar, Mrs. Claus, dramatyczny list św. Mikołaja, zmęczony i zniechęcony Jezus”.

"Mamo, dzielisz się opłatkiem, ale przecież nie chodzisz do kościoła". Jak rozmawiać z dziećmi o religii #wyborcza https://t.co/5d1iuIsxi1 — Gazeta Wyborcza.pl (@gazeta_wyborcza) December 23, 2020

Jestem zmęczony, nie umiem niczego dać ani światu, ani firmie. Jezus robi bilans życia https://t.co/9fhyO9IJuR — Gazeta Wyborcza.pl (@gazeta_wyborcza) December 24, 2020

Dramatyczny list Świętego Mikołaja: "Proszę o przesunięcie do pracy zdalnej" https://t.co/PmiBogKRK7 — Gazeta Wyborcza.pl (@gazeta_wyborcza) December 24, 2020

"Mikołaju, proszę cię, niech w tym roku przyjdzie do mnie z prezentem Mrs. Claus. Niech się pokaże. Jesteście partnerami, więc podzielcie się robotą, ale niech to ona wreszcie da światu inspirację"https://t.co/hzi8rvkuJQ — Gazeta Wyborcza.pl (@gazeta_wyborcza) December 24, 2020

Prawdziwa opowieść wigilijna. Opowiadanie Mikołaja Łozińskiego https://t.co/aPvupO7otT — Gazeta Wyborcza.pl (@gazeta_wyborcza) December 24, 2020

Koszmar Bożego Narodzenia osób LGBT+. Przy Wigilii rodzice Miłosza zażądali, by wrócił jako ich córeczka #wyborczahttps://t.co/24k8H0H0va — Gazeta Wyborcza.pl (@gazeta_wyborcza) December 25, 2020

kak/Twitter, Tysol.pl