Tak to się robi! Ogromny wzrost wpływów z VAT. Po 8 miesiącach 2019 wpływy takie jak w całym roku 2015

Mirek 6.9.19 9:12

do Dam . Koalicja PO - PSL to najbardziej złodziejska formacja jaka kiedykolwiek rządziła w Polsce . Premier Morawiecki na spotkaniu w Bydgoszczy powiedział ze przez 8 lat rządów PO - PSL rozkradziono 600 miliardów złotych . A wszystko za sprawą Tuska . To Tusk złodziejstwo nazwał UCZCIWOŚCIĄ a łgarstwo PRAWDĄ . Za rządów Tuska złodzieje wszelkiej maści byli pielęgnowani a każdy z nich rabował ile tylko chciał . Ale gdy tylko centrala w Berlinie zorientowała się że Tuskowi pali się ziemia pod stopami to natychmiast Merklowa przerzuciła go do Brukseli . Ale swoją robotę wykonał . Tak jak powiedział premier Morawiecki : mamy 600 miliardów złotych w plecy .