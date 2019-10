Tak pasteryzuj grzyby... a potem jedz je ze śmietaną!!!

grzyby oczyścić, posegregować gatunkami, obrać i pokroić jeśli chcemy dusić z cebulą. Na patelni rozgrzać kilka dużych łyżek masła, najlepiej klarowanego, wrzycać po ok 1kg gatunku jednego grzyba, smażyć na mocnym ogniu 5 minut, przykryć i dusić 3 minuty. Doprawić solą, pieprzem. Do słoików - zakręcić. Nakładać do 3/4 słoika, ugniatać, żeby nie zostało powietrze. Słoiki do garnka ze ścierką na dnie, pasteryzować 30 minut w lekko pyrkającj wodzie. Po 24 godzinach pasteryzować jeszcze raz - i potem znowu kolejny raz. To tyndalizacja - inaczej mogą się zepsuć.