,,Tak państwo staje się oazą dla przestępców''. Niezwykle mocny wpis premiera po obniżeniu wyroku zabójcy

Wiesław Kaloryfer 7.2.20 11:54

Wyrok skazujący na karę grzywny w wys. 20 zł za zjedzenie w sklepie cukierka i niezapłacenie za niego jest wyrokiem jak najbardziej słusznym i sprawiedliwym. Sklep spożywczy to nie darmowa stołówka czy punkt degustacyjny, gdzie można się posilić bez płacenia za spożywane produkty. Gdyby sądy przestały karać za takie numery, to za chwilę całe tłumy klientów wyżerałyby wszystko na miejscu bez płacenia z tłumaczeniem, że "ja tylko jedno na próbę." Skończyłoby się tym, że wszystko na punktach wystawowych zamknięte byłoby na kłódkę z adnotacją, że towar podaje sprzedawca.

Kwota 100 zł na koszty sądowe to oblig wynikający z przepisów. Przy wykroczenia przepisy przewidują rozliczenie kosztów ryczałtowo, według kwot wskazanych w przepisach powszechnie obowiązujących. Tu sąd nie ma możliwości ich miarkowania do faktycznie poniesionych przez sąd kosztów w postępowaniu. Ale o tym jakie są w tym zakresie przepisy decyduje ustawodawca, a nie sąd. Więc niech lepiej tego typu pretensje Premier Morawiecki kieruje do swoich kolegów z partii, bo obecnie to oni odpowiadają za to, jak te przepisy wyglądają.