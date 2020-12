,,Tak ich Bolek urabiał’’. Jakimowicz publikuje zdjęcie z ,,negocjacji’’

Kilka dni temu Lech Wałęsa odniósł się do oskarżeń o współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa. Przekonywał, że oskarżenia biorą się stąd, iż miał odwagę rozmawiać i negocjować z władzami PRL-u. Teraz aktor Jarosław Jakimowicz opublikował na Instagramie zdjęcie obrazujące stosunki byłego prezydenta z Wojciechem Jaruzelskim.

Jarosław Jakimowicz opublikował na swoim Instagramie zdjęcie z przyjacielskiego, jak można sądzić, spotkania Lecha Wałęsy z Wojciechem Jaruzelskim i jego małżonką przy kawie.

- „Miła rodzinna atmosfera. Czy ktoś może mieć dzisiaj jakieś złudzenia? Taki ich Bolek urabiał, kierował nimi” – opisał zdjęcie aktor.

Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez Jarosław Jakimowicz (@jaroslaw.jakimowicz)

- „A mnie to już nie dziwi, nie drażni. Bardziej mnie to śmieszy. Śmieszy mnie głupota ludzka, ludzie którzy wbrew faktom zaklinają rzeczywistość. Dziś już wiem, ze tak po prostu jest .Nie przekonani zostaną na swoich pozycjach. Tak jest z COvid i wieloma innymi rzeczami. Myślę, że gdyby TW Bolek nawet się przyznał to wielu by mówiło - zmuszono go , zastraszono etc.” – komentuje jedna z internautek.

- „Oni się tam wszyscy znali i znają.To było i jest Towarzystwo Wzajemnej Adoracji nie miejmy złudzeń” – dodaje inny użytkownik Instagrama.

kak/Instagram