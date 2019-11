Tak eurolewactwo uderza w polskie rodziny! Komentarz Ordo Iuris

Maria Blaszczyk 18.11.19 21:42

"Nieprawdą jest zatem, że przyjęcie projektu „Stop pedofilii” doprowadzi do uznania edukacji seksualnej za przestępstwo."

No więc jest to prawdą.

Zapis ten brzmi:

"Kto propaguje lub pochwala podejmowanie przez małoletniego obcowania płciowego lub innej czynności seksualnej...", podczas gdy, za słownikiem języka polskiego PWN, czasownik »propagować« znaczy »upowszechniać jakieś poglądy, idee lub wiedzę«. Jest to określenie neutralne, związane z poszerzaniem wiedzy i przekazywaniem jej innym osobom. W przeciwieństwie do "pochwalania".

Czyli mówimy tu o kryminalizacji ogólnego, neutralnego podejścia do tego zagadnienia.



Ale w ogóle nie musimy tu uciekać się do słowników, ponieważ projektodawca wniosek uzasadnia. Podając konkretne przykłady zajęć „propagujących lub pochwalających podejmowanie czynności seksualnych”.

Więc możemy dokładnie sprawdzić, o co chodzi. A chodzi o zajęcia na temat:

->antykoncepcji;

->profilaktyki ciąż wśród nieletnich i chorób przenoszonych drogą płciową (np. HIV i AIDS),

->dojrzewania i dorastania; dokument wymienia zwłaszcza takie problemy jak:

– równość, tolerancja, różnorodność,

– przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu,

– przeciwdziałanie przemocy,

– homofobia,

– tożsamość płciowa, gender.

No więc ten tego...



Zaraz potem jest fragment, po którym wciąż nie mogę przestać się śmiać:

"Następnie, europosłowie posługują się terminem „prawo do aborcji” (jako część tzw. zdrowia i praw reprodukcyjnych i seksualnych), który zarówno w prawie polskim, jak i międzynarodowym nie istnieje".

I: "Zdaniem europarlamentarzystów, tym samym zabójstwo prenatalne jest wolne od przemocy."

To teraz, szanowni państwo ordojurkowie - gdzie w prawie polskim i międzynarodowym istnieje termin "zabójstwa prenatalnego"? Nie jestem prawniczką, więc się nie znam. Czekam na oświecenie mnie w tej kwestii...



"Tym samym, zakaz namawiania młodzieży do podejmowania czynności seksualnych zrównuje z zarzutami stawianymi Polsce w związku ze zmianami w systemie sądownictwa, a nawet sugeruje się, że jest to równoznaczne z łamaniem podstawowych praw człowieka."

No więc już ustaliliśmy, że nie chodzi o namawianie. Tylko o informowanie, jak działają prezerwatywy, a jak jajniki. I tak, prawo do nauki jest jednym z praw człowieka, wymienianym także w polskiej Konstytucji i wśród praw dziecka. I nie, wiedza to nie demoralizacja. Demoralizacja to jest jak pani małopolska kurator Nowak namawia do donoszenia na nauczycieli. Wiedza o różnych orientacjach seksualnych demoralizacją nie jest.