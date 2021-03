Tajlandia też wstrzymuje szczepionki AstraZeneca. To już 9. kraj

Jak informuje PAP, Tajlandia dołącza do krajów, które zawieszają stosowanie szczepionki przeciwko Covid-19 brytyjsko-szwedzkiej firmy AstraZeneca. Decyzję tą rząd Tajlandii podjął w piątek i została ona ogłoszona przez tamtejsze ministerstwo zdrowia. Tajlandia jest na chwilę obecną 9. krajem, który zawiesza na obecnym etapie stosowanie szczepionki tej firmy.

Jak informuje rząd Tajlandii, decyzja ta została podjęta w związku z doniesieniami z kilku krajów Europy o pojedynczych przypadkach zakrzepów krwi u zaszczepionych osób. Na chwilę obecną szczepienia preparatami AstraZeneca wstrzymały m.in. Włochy, Norwegia, Islandia, Dania i Austria.

- AstraZeneca to wciąż dobra szczepionka, ale biorąc pod uwagę to, co się stało, ministerstwo zdrowia tymczasowo odłożyło jej używanie – powiedział podczas konferencji prasowej sekretarz resortu zdrowia Tajlandii Kiattiphum Wongjit. Dodano także w komunikacie, że obecna sytuacja w kraju umożliwia podjęcie takiej decyzji, ponieważ pandemię udało się opanować.



mp/pap/polsatnews.pl